Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 31 тыс. тонн мидий и креветок

С 1 января 2020 г. должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль почти 11 тыс. тонн мидий и более 20 тыс. тонн креветок.

Основными поставщиками мидий выступили Чили (9,5 тыс. тонн), Новая Зеландия (859 тонн) и Китай (268 тонн), а также Беларусь, Таиланд и Латвия. Мясо тигровых, Ваннамей и других видов креветок было импортировано из Индии (более 6 тыс. тонн), Аргентины (более 4 тыс. тонн), Эквадора (3 тыс. тонн), Вьетнама (почти 2,5 тыс. тонн), Никарагуа, Кубы, Таиланда, Беларуси и Шри-Ланки.

В ходе проведения ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, вся продукция допущена к дальнейшему следованию.