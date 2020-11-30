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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 31 тыс. тонн мидий и креветок

Россельхознадзор провел ветеринарный контроль более 31 тыс. тонн мидий и креветок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
С начала года Управлением Россельхознадзора проведен ветеринарный контроль более 31 тыс. тонн мидий и креветок

С 1 января 2020 г. должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль почти 11 тыс. тонн мидий и более 20 тыс. тонн креветок.

Основными поставщиками мидий выступили Чили (9,5 тыс. тонн), Новая Зеландия (859 тонн) и Китай (268 тонн), а также Беларусь, Таиланд и Латвия. Мясо тигровых, Ваннамей и других видов креветок было импортировано из Индии (более 6 тыс. тонн), Аргентины (более 4 тыс. тонн), Эквадора (3 тыс. тонн), Вьетнама (почти 2,5 тыс. тонн), Никарагуа, Кубы, Таиланда, Беларуси и Шри-Ланки.

В ходе проведения ветеринарного контроля нарушений выявлено не было, вся продукция допущена к дальнейшему следованию.

Источник: Россельхознадзор
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