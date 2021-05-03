Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 14 тыс. тонн креветок

С 1 января по 30 апреля 2021 г. должностные лица территориального Управления Россельхознадзора провели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ветеринарный контроль более 14 тыс. тонн креветок.

Более 12,5 тыс. тонн продукции было проконтролировано в Большом порту Санкт-Петербурга, более 1,5 тыс. тонн – в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Торфяновка», расположенном в Ленинградской области на границе с Финляндией.

В число крупнейших поставщиков вошли Эквадор (около 4 тыс. тонн), Аргентина (почти 3 тыс. тонн) и Индия (более 2 тыс. тонн). Также креветок импортировали из Вьетнама, Китая, Кубы, Бангладеш, Индонезии, Фарерских островов, Саудовской Аравии и Таиланда.

Вся указанная продукция успешно прошла ветеринарный контроль и была допущена к дальнейшему следованию.