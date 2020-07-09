В Большом порту ветеринарный контроль прошли 15,5 тонн мороженых креветок

7 июля в Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали ввоз 15,5 тонн мороженых креветок без головы в панцире.

Груз прибыл морским транспортом с индийского предприятия, расположенного на западе страны в городе Нави-Мумбаи, и следовал в адрес компании, зарегистрированной в Москве, которая занимается ловлей и дистрибуцией рыбы и морепродуктов в России.

В ходе ветеринарного контроля нарушений выявлено не было. Партия креветок была допущена к дальнейшему следованию.