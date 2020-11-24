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Питерец.ру » Общество » Почти 550 литров крови на спасение жизней

Почти 550 литров крови на спасение жизней

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Опубликовал: Питерец
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Фонд Доноров
«Городской молодёжный день донора» в Санкт-Петербурге объединил 1221 донора на 14 пунктах переливания города.

«Городской молодёжный день донора» в Санкт-Петербурге объединил 1221 донора на 14 пунктах переливания города. Неделя не прошла даром - за 5 дней акции петербуржцы пополнили донорскую копилку города на 549, 5 литров крови.  

Юбилейный пятнадцатый «Городской молодёжный день донора», организованный «Фондом Доноров» совместно с Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями стартовал 16 ноября с открытой онлайн-лекции, в ходе которой врач Сергей Емельянов, руководитель студенческого проекта «Капля Крови» доступно ответил на самые популярные вопросы о донорстве.  

Во вторник, 17 ноября, в Международный день студентов, «Фонд Доноров» чествовал самых активных доноров - студентов. В этот день все доноры получили памятные сувениры и поздравления. Организация уже 12 лет тесно сотрудничает с донорскими сообществами ведущих вузов Санкт-Петербурга. Именно студенты помогают на всех акциях не только в качестве доноров, но и волонтёров.  

«Спасибо всем, кто откликнулся на призыв сдать кровь! Мы рады всем донорам, которые приходят на наш пункт переливания в Городской клинический онкологический диспансер. Несмотря на окончание акции, донорская помощь нужна регулярно. Поэтому мы приглашаем всех желающих сделать доброе дело, со вторника по четверг с 09:00-11:00. Очень важно перед посещением ОПК ознакомиться со списком противопоказаний», - поделилась заведующая отделением переливания Городского клинического онкологического диспансера Татьяна Анатольевна Васильева. 

Также в рамках молодежной донорской недели «Фонд Доноров» выпустил 5 элементов дополненной реальности в Instagram. Использовать их может любой, у кого есть мобильное приложение на платформах Android или iOS. Эти же элементы доступны в социальной сети Facebook на странице «Фонда Доноров». До 1 декабря любой желающий может поучаствовать в интернет-челленже и «подружиться» с основными клетками крови - эритроцитом, тромбоцитом и лейкоцитом, а еще «сразиться» с клеткой ВИЧ. А можно примерить на себя и своих близких главную официальную награду всех доноров - знак Почётный донор России.  

Завершила осенний «Городской молодёжный день донора» акция в Невской Ратуше 20 ноября, где молодые чиновники уже в шестой раз добровольно пожертвовали свою кровь. Участниками события стали сотрудники городских комитетов, управлений и ведомств, представители Молодежного кадрового резерва. 48 чиновников стали донорами в стенах Ратуши, а медикам удалось собрать 21,6 литр крови. 

«Несмотря на все сложности, эта донорская неделя стала одной из самых удачных в истории акции «Городской молодёжный день донора». Это очень здорово! Ведь это не просто цифры - это спасенное здоровье и даже жизни. Спасибо всем, кто присоединился к нам в эти дни! И, пожалуйста, не забывайте, что вас всегда ждут на пунктах переливания - ведь донорская помощь должна быть регулярной», - прокомментировала Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров». 

Справочно: «Городской Молодежный День Донора» проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. Два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения. Для кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-то впервые ложится в донорское кресло, чтобы потом стать частью большого донорского движения. За 8 лет проведения «Городского молодёжного дня донора» в нём приняли участие более 13000 горожан, добровольно пожертвовав почти 6000 литров крови, что равняется 17848 спасённым жизням. Это самое масштабное молодежное донорское событие в нашей стране! «Городской Молодёжный День Донора» — настоящий праздник добрых дел и взрослых поступков. 

«Фонд Доноров» - проект по популяризации донорства крови и ее компонентов, развитию кадрового донорства, в том числе среди молодёжи. Ежегодно в рамках проекта проводится более 100 мероприятий местного, городского и регионального масштаба. «Фонд Доноров» проводит уроки в школах, лекции в средних профучреждениях и вузах, корпоративные донорские дни, эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные кампании, выпускает креативную социальную рекламу и уникальную сувенирную продукцию на тему донорства крови и костного мозга и многое другое. Опыт «Фонда Доноров» тиражируется на региональном и федеральном уровне в рамках социальной франшизы. 

Источник: Фонд Доноров
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