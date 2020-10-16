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Питерец.ру » Общество » Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре

Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Фонд Доноров
Пандемии назло: петербургские доноры сдали более 80 литров крови на дне донора в октябре

183 донора откликнулись на призыв общественников, чиновников и СМИ Санкт-Петербурга сдать кровь на 6 пунктах переливания крови города вопреки пандемии.

На всех пунктах строго соблюдались все предписания, касаемо безопасности граждан: на входе у посетителей измеряли температуру бесконтактным термометром, обязали доноров носить маски и обрабатывать руки антисептическим средством.

На октябрьской акции, организованной «Фондом Доноров», при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, удалось собрать 82,3 литров крови. В больницах, при которых есть отделения переливания, ежедневно проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами - им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой. В этот сложный период особенно важна помощь граждан и их отзывчивость.

«Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв сегодня! Спасибо всем, кто продолжает сдавать кровь, несмотря на ограничения и обстановку. Мы продолжаем следить за ситуацией на пунктах переливания крови, и уверены, что вместе с неравнодушными петербуржцами не дадим ей стать критической», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров».

Традиционно на акции помогали добровольцы-студенты из пяти вузов Санкт-Петербурга. Некоторые даже внесли вклад в качестве доноров, сдав по 450 мл донорской крови.

«Сегодня я стала донором крови в третий раз. Пандемия коронавируса перевернула все сферы жизнедеятельности человека. Без масок теперь не зайти в общественный транспорт, торговые центры, магазины и, конечно, в больницы. Но люди по-прежнему нуждаются в крови. Когда я увидела, что во многих отделениях переливания крови не хватает компонентов, то я решила, что надо действовать и помогать. Сегодняшний день донора был очень спокойным. Весь поток людей пришёлся на 9 утра. Я очень рада, что люди так ответственно относятся к сдаче крови в такой непростой период. Очень много было первичных доноров. Я надеюсь, что они продолжат ходить и сдавать кровь» - поделилась эмоциями от участия в проекте и сдачи крови волонтёр и студентка РГГМУ Анна Фёдорова.

Как и раньше, врачи напоминают о том, что перед посещением отделения переливания крови, даже если вы полны решимости и желания помочь, очень важно ознакомиться с противопоказаниями и рекомендациями перед донацией, чтобы избежать отвода. Также важно позавтракать и не сдавать кровь на пустой желудок.

«Фонд Доноров» никого не оставил без приятных памятных сувениров: ручек, стикеров, значком и магнитов.

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Источник: Фонд Доноров
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