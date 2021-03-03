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Питерец.ру » Общество » Встретить весну добрым поступком

Встретить весну добрым поступком

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
«Фонд Доноров» приглашает жителей Северной столицы сдать кровь накануне Международного женского дня

5 марта в Санкт-Петербурге пройдет традиционная весенняя донорская акция «Красота спасает мир!», организованная «Фондом Доноров» в преддверии Международного женского дня.

Для удобства всех желающих сдать кровь примут на 7 пунктах переливания в 6 разных районах города. Также Городская больница №15 откроет свои двери для желающих внести данные в регистр потенциальных доноров кроветворных стволовых клеток.

В акции примут участие молодые доноры петербургских вузов, волонтёры, участницы конкурса красоты «MRS Football MOM», конкурсантки из Федерации «Миссис Санкт-Петербург», руководители общественных организаций государственные служащие.

Так мероприятие поддержат председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев, директор Фонда «Страна помогает» Дмитрий Кацуба. Гости акции поздравят петербурженок, которые будут помогать в организации акции, а также сдавать кровь в отделении переливания Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова.

Представительницы прекрасного пола посетят городские пункты переливания крови, для того чтобы показать всем, что донорство крови не только не больно, не страшно и не вредно, но еще и красиво, ярко и позитивно.

На пунктах переливания доноров ждет праздничная атмосфера, приветливые волонтеры, яркие фотографии, памятные сувениры от «Фонда Доноров» и знаменитые леденцы от Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies.

Перед посещением ОПК необходимо зарегистрироваться на акцию: https://forms.gle/CzeZsxfydCv5zH989 ВАЖНО! запись обязательна и в ряде отделений регистрация доноров уже закрыта.

Напоминаем, что донором крови может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг., не имеющий противопоказаний к донации. Потенциальным донором костного мозга может стать гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний.

Важно: обязательно иметь при себе паспорт. В некоторых ОПК требуется СНИЛС и регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Как подготовиться к донации: fonddonorov.ru/kak-stat-donorom
Противопоказания: fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
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