В Петербурге полицейские провели рейды по увеселительным заведениям

В минувшие выходные полицейские провели масштабный рейд по ночным барам Петербурга. Ночные рейды стали ответной реакцией правоохранителей на случаи групповых конфликтов между пьяными посетителями.

Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД России при поддержке патрульно-постовой службы полиции за уикэнд с неожиданными визитами посетили более 30 ночных клубов и баров в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга.

Основные задачи спецоперации: выявление нелегальной торговли, незаконного оборота наркотиков, а также профилактика нарушений общественного порядка. Также в ходе рейда полицейские проверили соблюдение норм миграционного законодательства, как среди клиентов, так и среди персонала заведений. В нескольких ночных барах, в том числе на Лиговском проспекте и Конногвардейском бульваре, полиция обнаружила так называемые «сбросы» с наркотиками. Свой вклад внесли и служебные собаки, которые нашли несколько тайников с наркотиками. Изъятое направлено на экспертизу для решения о возбуждении уголовных дел. Значительное количество нарушений было выявлено в сфере реализации алкоголя. В двух барах на Думской улице изъят «левый» алкоголь, а также несколько баллонов с так называемым «веселящим» газом, оборот которого с недавних пор является административным правонарушением. По всем выявленным фактам в отношении владельцев заведений составлены административные протоколы. В общей сложности по итогам ночных рейдов в полицию было доставлено свыше 70 человек, которые привлечены к административной ответственности, в том числе за нарушения общественного порядка, мелкое хулиганство, употребление наркотиков, а также миграционного законодательства.