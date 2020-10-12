В Петербурге и Ленобласти проводился масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей

В прошедшие выходные по ночам в Петербурге и Ленинградской области полицейскими проводилась масштабная операция в качестве дополнительных мер по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Основная цель мероприятий – сокращение трагических последствий аварий, поскольку опьянение является одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий.

Наряды ДПС были выставлены от Кировского района Ленобласти до приграничного Выборга, а также в нескольких районах Санкт-Петербурга.

В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения «Гром» УНК ГУ МВД России и мобильных медицинских лабораторий.

В общей сложности в ходе мероприятий проверено более 2,5 тысяч автомобилистов. Установлено, что 165 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 17 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.