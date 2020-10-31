В Кировском районе полицейскими проведен профилактический рейд в жилых домах

В минувший четверг силами участковых уполномоченных полиции Санкт-Петербурга в Кировском районе проведен профилактический рейд в жилых домах.

Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства и обнаружение так называемых «резиновых» квартир с проживающими в них иностранными гражданами.

В профилактическом рейде было задействовано почти 70 участковых. За сутки они проверили около 3 тысяч 900 квартир в 28 жилых домах и выявили более 80 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения. В трех квартирах (на улице Солдата Корзуна и улице Стойкости) выявлены факты массового проживания иностранных граждан. За нарушение миграционного законодательства 15 иностранцев привлечены к административной ответственности. Двум из них вручены предписания, устанавливающие запрет на въезд в Россию. Более того, по подозрению в организации незаконной миграции в полицию доставлен хозяин квартиры на проспекте Народного Ополчения, который в октябре текущего года незаконно зарегистрировал не менее 6 граждан одной из стран Средней Азии. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Также одна квартира в настоящее время проверяется на предмет нахождения там незаконного казино.

Помимо выявления правонарушений сотрудники полиции провели и профилактическую работу с пожилыми людьми в целях предупреждения совершения преступлений в отношении них. Полицейские раздали информационные листы около 500 пенсионерам.

Напомним, подобные рейды уже прошли в Красногвардейском, Адмиралтейском, Центральном и Красносельском районах Санкт-Петербурга с целью повышения уровня правопорядка и безопасности в жилом секторе.