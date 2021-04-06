Вакцинация продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продолжается прививочная кампания от covid-19. Причем темпы вакцинации несколько увеличились. В настоящий момент привито более 406 тыс. человек, из них почти 297 тыс. граждан прошли полный цикл.

Сейчас доступны 59 тыс. комплектов вакцины. Однако ее регулярно поставляют в прививочные пункты. Так что проблем с нехваткой препаратов возникнуть не должно. Небольшое увеличение темпа прививочной кампании обусловлено ростом активности населения. Специалисты считают, что это произошло благодаря улучшению инфраструктуры, связанной с вакцинацией.

Напоминаем, что вирус по-прежнему считается опасным для человечества. Он никуда не ушел. Поэтому гражданам необходимо сохранять бдительность и предпринимать необходимые защитные меры.