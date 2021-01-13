Новые койки могут не понадобиться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула важность соблюдения рекомендаций, связанных с защитой от коронавируса. Если соблюдать все требования, то риск заражения этим вирусом становится минимальным.

Если граждане будут соблюдать необходимые меры безопасности, то новые «ковидные» койки станут не нужны. Такое мнение Попова высказала на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

«Питерец.ру» отмечает, что в последнее время довольно четко прослеживается линия, где власти и специалисты призывают граждан соблюдать требования и ограничения, вызванные борьбой с пандемией.

Подобная тональность звучала и раньше, но сейчас это становится более явным. Подчеркивается, что многое зависит и от нас самих.