ента новостей

11:37
Химики ЗВО В Ленинградской области ликвидировали условное химическое заражение в условиях низких температур
11:36
Подразделения войск связи ЗВО подняты по тревоге на западе России
11:08
В Ленобласти возобновляется очная перерегистрация безработных
11:01
В Петербурге полицейские раскрыли уличный разбой на повара ресторана
10:55
В Петербурге полицейские раскрыли кражу ценностей из архивов РАН
10:32
В Токсово после пожара нашли обгоревший труп мужчины
10:24
В Ленобласти пьяный мужчина ездил на УАЗе с мертвецом в салоне и топором
10:03
Автомобили с пробегом подорожали
09:33
Новые койки могут не понадобиться
21:14
Зенитчики ЗВО в ходе комплексной тренировки перехватили более 300 воздушных объектов условного противника
16:24
Передача техники добровольцам
16:23
Выставка выпускников Академии Художеств «Киберакадемисты»
16:16
Выставка архитектурной графики «Сергей Чобан: рисунки и проекты»
13:35
Финляндия остается закрытой
12:46
Мороженое для американцев
11:53
Юные жители Ленобласти примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
11:21
Более 16 тыс. военнослужащих ЗВО сделали прививки от коронавирусной инфекции
11:04
В Петербурге пенсионерка обвинила в краже мастера газовой службы
10:16
В Понтонном заподозрили в развращении падчерицы
10:02
В Ленобласти собака покусала ребенка
22:27
«Динамо-ЛО» уверенно обыграло «Белогорье»
19:39
Открытие выставочного проекта «Мастерская чудес»
17:05
В Филармонии пройдут два концерта, объединенные темой путешествий
14:12
В Ленинградской области будет создан парк Кюренниеми
13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
12:41
В Петербурге задержан автоугонщик, похитивший иномарку с парковки гипермаркета
10:05
Кто получил бесплатные лекарства?
09:33
Вакцинация продолжается
12:44
В Ленобласти 250 семей улучшили жилищные условия в 2020 году
12:27
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера 1,2 миллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Новые койки могут не понадобиться

Новые койки могут не понадобиться

0
65
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какова ситуация с новыми ковидными койками?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула важность соблюдения рекомендаций, связанных с защитой от коронавируса. Если соблюдать все требования, то риск заражения этим вирусом становится минимальным.

Если граждане будут соблюдать необходимые меры безопасности, то новые «ковидные» койки станут не нужны. Такое мнение Попова высказала на заседании совета по борьбе с коронавирусом.

«Питерец.ру» отмечает, что в последнее время довольно четко прослеживается линия, где власти и специалисты призывают граждан соблюдать требования и ограничения, вызванные борьбой с пандемией.

Подобная тональность звучала и раньше, но сейчас это становится более явным. Подчеркивается, что многое зависит и от нас самих.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-11-2020, 08:36
Штрафы из-за коронавируса
17-10-2020, 10:06
Коронавирус в офисе
10-10-2020, 09:43
Ограничения продлили
29-09-2020, 08:33
Беглов о возможных ограничениях
13-04-2020, 09:40
Маска не помогает?
14-12-2020, 09:15
Наступили улучшения?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
138
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 329
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 357
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 194
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх