Маска не помогает?

Специалист ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, что ношение медицинской маски может стать небезопасным. Люди с масками иногда теряют бдительность и перестают соблюдать другие меры предосторожности.

Нельзя забывать о мытье рук с мылом и безопасной дистанции. По словам Вуйнович, если находиться близко с человеком, который болен коронавирусом, то маска не спасет от заражения. Однако никто не говорит о том, что маска не нужна. Например, она крайне необходима, когда вы находитесь в толпе людей.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Зачем специалисты рекомендуют нам носить маски, если эти средства защиты все равно не помогают?» В общем, слова представительницы ВОЗ лишь запутали граждан. Получается какой-то анекдот: маски небезопасны, но их нужно носить; маски необходимы, но они не спасают. Лучше бы эти специалисты молчали…