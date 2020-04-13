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Питерец.ру » Общество » Маска не помогает?

Маска не помогает?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Поможет ли медицинская маска защититься от коронавируса?

Специалист ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, что ношение медицинской маски может стать небезопасным. Люди с масками иногда теряют бдительность и перестают соблюдать другие меры предосторожности.

Нельзя забывать о мытье рук с мылом и безопасной дистанции. По словам Вуйнович, если находиться близко с человеком, который болен коронавирусом, то маска не спасет от заражения. Однако никто не говорит о том, что маска не нужна. Например, она крайне необходима, когда вы находитесь в толпе людей.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Зачем специалисты рекомендуют нам носить маски, если эти средства защиты все равно не помогают?» В общем, слова представительницы ВОЗ лишь запутали граждан. Получается какой-то анекдот: маски небезопасны, но их нужно носить; маски необходимы, но они не спасают. Лучше бы эти специалисты молчали…

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