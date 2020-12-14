Наступили улучшения?

«Питерец.ру» сообщает, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом оказались эффективными. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов. По словам губернатора, удалось замедлить прирост количества заболевших. Эффективность принятых в Петербурге мер отметила и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Беглов поблагодарил жителей города за соблюдение требований, связанных с коронавирусом. Губернатор сделал это на своей страничке «ВКонтакте». При этом Александр Дмитриевич не упоминал о возможном снятии некоторых ограничений в период новогодних праздников. Скорее всего, такой вопрос не стоит сейчас на повестке дня. Хорошо уже то, что удастся избежать более жестких мер. По крайней мере, предпосылки для такого оптимизма имеются.