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Питерец.ру » Общество » Штрафы из-за коронавируса

Штрафы из-за коронавируса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Более миллиона человек были оштрафованы из-за несоблюдения мер безопасности

«Питерец.ру» сообщает, что за время пандемии в России было оштрафовано более 1,1 млн. человек. Речь идет о людях, которые не желали соблюдать необходимые меры безопасности. Это ограничения, вызванные covid-19. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела.

В итоги за нарушение санитарных правил наши соотечественники заплатили 1,7 млн. руб. Получилось, что каждый 140-й россиянин ответил за свои действия рублем. Больше всего нарушителей заплатили штраф от 1000 рублей. Однако некоторым пришлось выплатить 15000 рублей и более.

Интересно, что в России есть люди, которые вообще игнорируют коронавирусные ограничения. Эти граждане не жалеют носить маски и соблюдать другие требования. Их даже прозвали в народе ковидиотами.

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