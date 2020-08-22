Вакцинация начинается

«Питерец.ру» сообщает, что в городе начинается сезонная вакцинация от гриппа. На этот раз прививочная кампания будет масштабной. Чиновники намерены охватить как минимум 60% петербуржцев. Это 3,2 млн. человек, среди них — более 488 тыс. людей.

Первые прививки начнут делать со следующей недели. Сначала прививку будут ставить детям, беременным женщинам и пожилым людям. Помимо них в эту группу также войдут педагоги, медработники и люди с хроническими заболеваниями.

В этом году вакцинации уделяется особое внимание. Принимается во внимание ситуация с коронавирусом. Власти делают все возможное, чтобы вторая волна covid-19 и сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ не наложились друг на друга. Потому прививают большое количество людей.