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Питерец.ру » Экономика » К чему приведет вакцинация?

К чему приведет вакцинация?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sobaka.ru
На что повлияет массовая вакцинация от коронавируса

«Питерец.ру» отмечает, что в мире активно поднимается тема вакцинации от коронавируса. К чему это может привести, если данный процесс приобретет всемирный характер?

Эксперты считают, что массовая вакцинация дала бы толчок для оживления мировой экономики. Кроме того, возможно снижение курса американской валюты. Доллар может подешеветь примерно на 20%. Это произойдет в случае ухода многих инвесторов с рынка США. Еще вакцинация помогла бы восстановить мировую торговлю.

Безусловно, пандемия коронавируса оказала негативное влияние на многие процессы. Вакцинация помогла бы существенно изменить положение вещей. Ожидается, что она будет введена в следующем году. Но пока это все гипотезы и прогнозы. Посмотрим, как будут развиваться события.

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