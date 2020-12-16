Что с массовой вакцинацией?

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос по поводу массовой вакцинации от covid-19 стоит сейчас на повестке дня достаточно остро. Петербуржцы ожидают, когда начнут прививать обычных граждан.

Ситуацию разъяснил замглавы городского Комздрава Андрей Сарана. По словам этого чиновника, сначала должны быть привиты медики, педагоги и соцработники, а также представители некоторых других профессий. Только после этого в Петербурге начнется массовая вакцинация.

В Северной столице хотят привить 60% жителей. Это позволит создать большую прослойку людей с иммунитетом к коронавирусу. Пока же до конца 2020 года в городе планируют сделать около 100 тыс. прививок. Посмотрим, как будут разворачиваться события.