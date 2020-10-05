Кто готов сделать прививку от covid-19?

«Питерец.ру» сообщает, что в нашей стране провели исследование с целью выявить готовность россиян к прививке от коронавируса. В результате этого опроса оказалось, что сделать такую прививку готовы 23% граждан. 73% опрашиваемых граждан заявили, что к вакцинации не готовы. 4% респондентов считают, что эта прививка им не требуется, поскольку они уже перенесли коронавирус.

Подавляющее большинство граждан считает, что вакцинация должна носить добровольный характер. В пользу такой точки зрения высказались 93% опрошенных. Лишь 7% считают, что прививка от covid-19 должна быть обязательной для всех.

Данный опрос был организован представителями «Единой России». Посмотрим, как будут обстоять дальнейшие дела с вакцинацией.