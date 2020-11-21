Начали прививать медиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начали делать прививки от коронавируса. Пока это касается только медицинских работников. В настоящий момент привито более 100 человек. 37 из них получили по две дозы вакцины, остальные – по одной. Об этом заявил замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Сперва вакцинировали анестезиологов. Затем привили патологоанатомов и медработников, которые занимались тестированием на коронавирус. После этого будут привиты сотрудники, работающие в «красной зоне».

Напоминаем, что в Северной столице делается все возможное для борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако ситуация по-прежнему не улучшается. Количество людей с covid-19 продолжает расти.