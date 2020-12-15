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Питерец.ру » Общество » В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей

В Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей

Сегодня службе защиты государственной тайны штаба Западного военного округа исполнилось 100 лет.

- В боевой обстановке у военнослужащего специального отдела всегда с одной стороны висела кирзовая спецсумка со спецдокументами - код с блокнотами; бумага, карандаш, резинка, а с другой - противогаз, гранаты и обязательно упакованная бутылка с зажигательной смесью. Однако, в каких бы условиях не приходилось обрабатывать телеграммы, всегда обеспечивалась надёжная охрана спецдокументов и конспирация в работе. Все передвижения специалист совершал только под особой охраной постоянно закреплённого состава, - рассказал о фронтовых годах начальник службы защиты государственной тайны штаба ЗВО полковник Игорь Механиков.

Служба ЗГТ штаба Западного (Петроградского, Ленинградского) военного округа берёт своё начало с далёкого 1920 года. Приказом командующего войсками Петроградского военного округа № 2443 от 15 декабря 1920 года при штабе округа было сформировано штатное специальное отделение.

Изначально на службу, помимо основной функции обеспечения командования специальной связью, были возложены задачи по организации и контролю, за применением средств (технических и документов) скрытого управления войсками, а позднее и контроль, за организацией и ведением секретного делопроизводства в штабах и учреждениях РККА.

В года Великой Отечественной войны на специальный отдел были возложены задачи по организации, осуществлению скрытого управления войсками фронта, своевременный учёт и рассылка документов специальной связи, незамедлительный доклад телеграмм адресатам.

За образцовое выполнение боевых заданий командования, доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, многие спецработники 8-го отдела штаба ЛенВО были награждены орденами и медалями.

В послевоенное время более двадцати офицеров и прапорщиков 8-го отдела штаба ЛенВО выполняли интернациональный долг в девяти странах мира, а также принимали участие в миротворческих и антитеррористических операциях, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За проявленное профессиональное мастерство, мужество и отвагу при выполнении интернационального долга в Демократической Республике Афганистан четверо были награждены высокими правительственными наградами.

В настоящее время служба ЗГТ решает специальные задачи по обеспечению командования наиболее срочной и важной информацией для выполнения задач по управлению войсками (силами). Цель работы - установление и соблюдение в войсках (силах) округа порядка, который бы исключил разглашение сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений, не подлежащих открытому опубликованию.

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