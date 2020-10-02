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Питерец.ру » Общество » Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО

Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Более 35 тыс. юношей в западных регионах страны будут призваны на военную службу военкоматами ЗВО 

Более 35 тыс. граждан будут призваны на военную службу военными комиссариатами Западного военного округа, дислоцированными в 26 регионах запада страны. К работе приступили  902 призывные комиссии муниципальных образований.

«Все мероприятиях призыва будут проходить с повышенными противоэпидемиологическими мерами, предусматривающими зонирование пространства, дистанцирование прибывающих граждан, термометрия, дезинфекция объектов военкоматов, экспресс-тестирование на наличие вирусной инфекции», - сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа полковник Юрий Брезгин.

Перед отправкой в войска все призывники будут обеспечены положенными видами довольствия, в том числе военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, а также индивидуальными средствами защиты – медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими гелями. Все военкоматы получили необходимый запас медицинского имущества.

С 15 октября в штабе Западного военного округа начнёт работу «горячая» линия, где по телефонам 8(812)4942600 и 8(812)4942606 можно будет получить консультацию, касающуюся проведения призывных мероприятий. 

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