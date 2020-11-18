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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы

В Ленобласти на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы

Военнослужащие отдельной гвардейской Севастопольской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, проходящие обучение по программе 10 и 11 классов средней школы, продолжат подготовку к сдаче Единого государственного экзамена в дистанционном формате с помощью видеоконференцсвязи.

В ходе  видеоуроков преподаватели «вечерней школы» будут задавать военнослужащим домашние задания в виде вариантов тестирования как в формате анкеты и письменных заданий, так и в виде электронных бланков для заполнения, заслушивать ответы военнослужащих на заданные вопросы и  производить разбор допущенных ошибок. 

Обучение организовано командованием бригады с целью повышения уровня образования военнослужащих соединения и увеличения количества кандидатов для заключения контракта о прохождении военной службы в соединении.

К проведению занятий привлечены учителя школ города Луга, которые совершенствуют знания военнослужащих по математике, русскому языку, обществознанию и физике и другим школьным предметам.  На сегодня, в программе обучения задействовано  более 50 человек.

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени Латышских стрелков  - правопреемница 13-го гвардейского стрелкового полка, сформированного 18 сентября 1941 года на базе 666-го стрелкового полка. Военнослужащие части в годы Великой Отечественной войны обороняли Ленинград в районе Мги, Синявино и Волхова. За мужество и героизм, проявленный  военнослужащими в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Крыма, соединение было удостоено почетного наименования «Севастопольское». Часть завершила войну участием в окружении Кенигсберга, Земландской группировки немецкой армии и выходом на берег Балтийского моря.

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