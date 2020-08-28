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Питерец.ру » Общество » Петербургским больницам нужна донорская кровь!

Петербургским больницам нужна донорская кровь!

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Больницам Северной столицы нужна донорская кровь: светофоры многих отделений переливания крови покраснели, что говорит об острой нехватке доноров.

Больницам Северной столицы нужна донорская кровь: светофоры многих отделений переливания крови покраснели, что говорит об острой нехватке доноров. Петербуржцев призывают сдать кровь в ближайшем отделении переливания, чтобы плановые операции не пришлось переносить и как можно скорей удалось нивелировать последствия отпусков и летних каникул. 

Летняя пора подходит к концу, на носу первый сентябрьский праздник, когда часть студентов и работающих петербуржцев возвращается в город, но еще не проявляет активности. И хотя “Фонд Доноров” всё лето регулярно проводил донорские акции, тяжёлая пора для отделений переливания еще не закончилась: впереди бархатный сезон, а болезни, травмы, аварии приходят, не взирая на отпуска и каникулы. Об особой нехватке донорской крови заявляют отделения переливания Городского клинического онкологического диспансера, ПСПбГМУ им. Павлова, ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербургской Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, Санкт-Петербургской Городской больницы №26, Санкт-Петербургской Городской клинической больницы №31, Мариинской больницы, трансфузиологического отделения клиники им. Петра Великого и многие другие больницы и отделения переливания крови. Хотя доноров летом традиционно меньше, и обычно отделения переливания крови к этому готовы, но с всё же нетерпением ждут сентября, когда люди возвращаются из отпусков и снова готовы помогать.  

В летние месяцы отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Академика Павлова столкнулось с резкой нехваткой доноров. Для людей, проходящих лечение от рака, нужны доноры всех групп крови и резус-факторов. Наиболее дефицитная на данный момент — первая положительная и первая отрицательная. К Первому медуниверситету им. Павлова относится НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой, где массово проводятся все виды трансплантации костного мозга. Здесь лечат рак, а значит, переливания крови пациентам жизненно необходимы и кому-то процедуры требуются практически ежедневно, а значит эти люди не могут ждать.  

Поэтому, “Фонд Доноров” вновь призывает петербуржцев проявить инициативу и сдать кровь в ближайшем отделении переливания крови. Во всех больницах строго соблюдаются все правила безопасности в виду пандемии.  

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. Перед посещением отделения переливания крови необходимо также проверить режим работы и светофор выбранной больницы. Это можно сделать на сайте "Фонда Доноров”: https://fonddonorov.ru/gde-sdat-krov

Как подготовиться к донации: https://fonddonorov.ru/kak-stat-donorom

Противопоказания: https://fonddonorov.ru/protivopokazaniya

Источник: Фонд Доноров
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