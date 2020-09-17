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Питерец.ру » Общество » Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам

Почти 100 литров крови пожертвовали петербуржцы больницам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сентябрьская акция от «Фонда Доноров» прошла на 6 пунктах переливания.

Сентябрьская акция от «Фонда Доноров» прошла на 6 пунктах переливания. В этот раз петербуржцы не только сдали кровь и её компоненты, но и вступили в регистр доноров костного мозга.  

После долгих летних каникул отделения переливания посетили 213 человек, которые не только пополнили донорскую копилку города 95,8 литрами крови, но и расширили регистр потенциальных доноров костного мозга на 39 человек. Это особенно позитивная цифра в преддверии Всемирного дня донора костного мозга, который в этом году пройдёт 19 сентября во всех уголках земли, в том числе и в России. 

Нехватка донорской крови в петербургских больницах по-прежнему ощутима, но число желающих сдать компоненты крови начало расти. Так прошедшее событие активно поддержали студенты городских вузов и ссузов - Университета ИТМО, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Колледжа метрополитена и других. Ребята не только сдали крови и присоединились к регистру потенциальных доноров костного мозга, но и помогали на площадках акции в качестве волонтеров. 

«Спасибо всем, кто пожертвовал сегодня своим временем и частицей себя для помощи пациентам городских больниц. В целом мы довольны результатами акции, но работы еще много. Развитие донорства костного мозга - очень важная тема, поэтому мы стараемся привлекать к ней внимание. Сложная ситуация этого года показывает нам, что усилий для привлечения в регистр потенциальных доноров нужно больше. Поэтому до конца года мы обязательно запланируем еще несколько интересных активностей для молодых петербуржцев», - отметила Марина Францева, соучредитель «Фонда Доноров» 

К мероприятию присоединились и городские чиновники - почти на всех пунктах переливания сдали кровь сотрудники Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, глава Комитета Денис Беляев вновь стал донором в Первом медицинском университете. Сама акция прошла при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Доноры не ушли без приятных памятных сувениров от «Фонда Доноров»: ручек, стикеров и брелоков, а первичные доноры теперь могут похвастаться именными донорскими книжками, куда пойдут все записи о донациях, а также отметка о постановке в регистр потенциальных доноров костного мозга.  

На всех локациях соблюдались правила безопасности, а доноров обеспечили средствами индивидуальной защиты. 

Напомним, что донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. Важно: обязательно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Утром необходимо легко позавтракать. 

Источник: Фонд Доноров
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