Госпитализировать стали меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице улучшилась статистика по госпитализации пациентов. На этой неделе в больницу отправляют примерно по 650 человек. На прошлой неделе таких людей было больше – около 750 человек в день. Еще неделей раньше приходилось госпитализировать по 800-850 человек.

Так что в этой сфере прослеживаются заметные улучшения. Есть надежда, что данная тенденция сохранится и дальше. Сейчас в стационарах города находится 9,1 тыс. человек. При этом 1,8 тыс. человек – это «тяжелые» пациенты. 464 петербуржцев перевели на аппараты ИВЛ.

По имеющимся сведениям, в Петербурге всего было зафиксировано более 21 тыс. случаев коронавирусной инфекции. От этого вируса умерло 727 человек.