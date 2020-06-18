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Питерец.ру » Общество » Госпитализировать стали меньше

Госпитализировать стали меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mos.ru
В городе на Неве сократились случаи госпитализации

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице улучшилась статистика по госпитализации пациентов. На этой неделе в больницу отправляют примерно по 650 человек. На прошлой неделе таких людей было больше – около 750 человек в день. Еще неделей раньше приходилось госпитализировать по 800-850 человек.

Так что в этой сфере прослеживаются заметные улучшения. Есть надежда, что данная тенденция сохранится и дальше. Сейчас в стационарах города находится 9,1 тыс. человек. При этом 1,8 тыс. человек – это «тяжелые» пациенты. 464 петербуржцев перевели на аппараты ИВЛ.

По имеющимся сведениям, в Петербурге всего было зафиксировано более 21 тыс. случаев коронавирусной инфекции. От этого вируса умерло 727 человек.

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