BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района

28 мая 2020 года. Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов совместно с генеральным директором биотехнологической компании Biocad Дмитрием Морозовым передадут 24 тысячи перчаток, 24 тысячи масок, а также антисептики в поликлиники, образовательныеучреждения (школы и дежурный детский сад), в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, почтовые отделения, Военный комиссариат Калининского района, а также в отделения полиции и сотрудникам ГИБДД.

«Обеспечение в должной мере больниц, поликлиник, учебных заведений средствами защиты является одним из главных инструментов сдерживания распространения коронавируса в городе, — рассказал Дмитрий Морозов. — Эта задача особенно актуальна, когда речь идет о людях, находящихся практически на передовой этой борьбы. Пока компанией ведутся исследования применения вакцины, отечественного препарата против цитокинового шторма, защищать наших сограждан мы должны уже сегодня».

Согласно данным Главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, по

состоянию на 26.05.2020 в городе болеют свыше 3 тыс. врачей, 20 из них умерли. Врачи Петербурга ведут «Список памяти», в которой рассказывают о всех врачах, медсестрах и санитарах, погибших во время пандемии. В список включено уже больше 30 имен. В общей

сложности коронавирусом заражены более 3 тысяч человек, которые служат или работают в структурах министерства обороны РФ. Эти данные опубликованы в свежем информационном бюллетене военного ведомства по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 18 мая 2020 г.). Отдельных данных по преподавателям и сотрудникам ГИБДД нет, однако эта категория служащих, работающая с населением во время пандемии, также является одной из наиболее уязвимых.

Напомним, что 21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. В этот же день стало известно, что Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.

Адрес, по которому состоится передача средств индивидуальной защиты: ул. Академика Байкова, 25, Санкт-Петербург, 195427 (Городская поликлиника № 112)