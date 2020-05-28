ента новостей

13:11
В День защиты детей ребят ждет «Кукольная история» от Исторического парка!
13:09
BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района
13:05
За пять месяцев в «Пулково» прошли предполётный контроль десятки экзотических черепах
12:57
В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении 88-летней пенсионерки
12:51
В Петербурге полицейские задержали злоумышленников, совершивших мошенничестве в отношении пожилой женщины-инвалида по зрению
12:47
В Петербурге задержаны похитителей спецтехники
08:27
iGooods будет работать в Европе
08:02
«Удаленка» будет востребована
19:36
В Петербурге прокуратура проверит обстоятельства обрушения балконов исторического здания
16:16
На трассе М-10 в Ленобласти ограничат пропускную способность
14:34
На «Интермузей» - в команде друзей!
14:14
27 мая не только день рождения Петербурга, но и общероссийский день библиотек.
14:11
Жителя Ленобласти задержали по подозрению в покушении на убийство
13:57
В День города губернатор возложил цветы к могиле Петра Первого
09:47
Toyota на экспорт
08:58
Что с саммитом ШОС?
01:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл от отмены сезона в Евролиге?
16:49
На Кирочной начали демонтаж балконов после обрушения
15:52
В Петербурге общественники передали семи больницам города питьевую воду
15:46
В Ржевском лесопарке будет зоопарк?
15:41
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:09
В Ленобласти формируется цифровая картотека
10:50
В Петербурге изъята крупная партия растительных наркотиков
10:45
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали мошенников
09:19
Рекордный отопительный сезон
08:55
Беглов оставил ограничения
20:50
Почему стоит посетить музей железной дороги в Санкт-Петербурге
20:43
Россельхознадзор с начала 2020 года проконтролировал около 19 тыс. тонн кормов для кошек и собак
20:31
Депутаты вызывают в Мариинский дворец главного санитарного врача
20:28
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района

BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
BIOCAD
BIOCAD и ЗАКС обеспечили средствами индивидуальной защиты врачей, военных, преподавателей и полицейских Калининского района

28 мая 2020 года. Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов совместно с генеральным директором биотехнологической компании Biocad Дмитрием Морозовым передадут 24 тысячи перчаток, 24 тысячи масок, а также антисептики в поликлиники, образовательныеучреждения (школы и дежурный детский сад), в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, почтовые отделения, Военный комиссариат Калининского района, а также в отделения полиции и сотрудникам ГИБДД.
«Обеспечение в должной мере больниц, поликлиник, учебных заведений средствами защиты является одним из главных инструментов сдерживания распространения коронавируса в городе, — рассказал Дмитрий Морозов. — Эта задача особенно актуальна, когда речь идет о людях, находящихся практически на передовой этой борьбы. Пока компанией ведутся исследования применения вакцины, отечественного препарата против цитокинового шторма, защищать наших сограждан мы должны уже сегодня».
Согласно данным Главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, по
состоянию на 26.05.2020 в городе болеют свыше 3 тыс. врачей, 20 из них умерли. Врачи Петербурга ведут «Список памяти», в которой рассказывают о всех врачах, медсестрах и санитарах, погибших во время пандемии. В список включено уже больше 30 имен. В общей
сложности коронавирусом заражены более 3 тысяч человек, которые служат или работают в структурах министерства обороны РФ. Эти данные опубликованы в свежем информационном бюллетене военного ведомства по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (по состоянию на 18 мая 2020 г.). Отдельных данных по преподавателям и сотрудникам ГИБДД нет, однако эта категория служащих, работающая с населением во время пандемии, также является одной из наиболее уязвимых.
Напомним, что 21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. В этот же день стало известно, что Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.
Адрес, по которому состоится передача средств индивидуальной защиты: ул. Академика Байкова, 25, Санкт-Петербург, 195427 (Городская поликлиника № 112)

Источник: BIOCAD
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-05-2020, 13:17
В ведущих больницах Петербурга начались испытания левилимаба против осложнений от COVID-19
11-05-2020, 08:36
Припугнули штрафами
20-05-2020, 21:52
В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты
15-05-2020, 08:49
Хочешь ехать – надень маску и перчатки
20-05-2020, 09:59
Пытались вывезти перчатки
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города

Происшествия на дорогах

0
381
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
478
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
565
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
0
681
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
Наверх