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Питерец.ру » Общество » Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО

Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Вопросы безопасности полетов обсудили с командирами подразделений связи Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Ленинградской области завершился инструкторско-методический сбор с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений связи, а также начальниками отделов радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе сбора обсуждались вопросы организации связи, радиолокационного и метеорологического обеспечения полетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения, доведены требования действующих руководящих документов по организации и обеспечению безопасности полетов.

Кроме того, с военнослужащими были проведены методические занятия, на которых был рассмотрен порядок подготовки средств связи и радиотехнического обеспечения в авиационных соединениях и воинских частях, порядок проведения технического обслуживания и обеспечения безопасности личного состава.

Было отмечено, что в авиационных подразделениях объединения идет постепенное переоснащение новой модернизированной техникой, аэродромы оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи, а на бортах воздушных судов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа.

В сборе приняло участие более 50 специалистов подразделений связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

Инструкторско-методические занятия прошли под руководством начальника отдела- заместителя начальника штаба объединения по связи, РТО и АСУ.

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