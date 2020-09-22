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Питерец.ру » Общество » 11 миллионов рублей получат общественники Петербурга

11 миллионов рублей получат общественники Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Северной столице стартовал конкурс на право получения гранта общественными объединениями. Общий фонд конкурса составит 11 миллионов рублей.

В Северной столице стартовал конкурс на право получения гранта общественными объединениями. Общий фонд конкурса составит 11 миллионов рублей.

Принять участие смогут общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга.

«Совсем недавно у нас прошел второй этап конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям. Город поддержал 37 проектов на общую сумму 29 миллионов 834 317,72 рублей. А теперь мы объявляем конкурс для общественных объединений Петербурга.  Всего будет выделено 11 миллионов рублей. Основное отличие от предыдущего конкурса в том, что на гранты могут претендовать проекты, направленные не только на молодежь, но и на более широкую возрастную аудиторию.  Подав заявку, представители общественных объединений могут получить финансовую поддержку со стороны государства до 2 750 000 рублей. Призываю всех активно участвовать. Петербургу сейчас очень нужны проекты, связанные с поддержкой горожан, наиболее пострадавших в период пандемии», – отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Заявку можно подать с 21 по 29 сентября в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 31, каб. 22) с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.00).

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Комитета в разделе «Взаимодействие с НКО» в подразделе «Субсидии» (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/vzaimodejstvie-s-nko/subsidii/granty/).

Источник: Комитет по молодежной политике
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