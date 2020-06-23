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Питерец.ру » Общество » Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»

Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге пройдет региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»

С 25 по 30 июня в Петербурге пройдет региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020».

В течение двух дней – 25 и 26 июня – волонтеры Северной столицы будут презентовать свои проекты экспертному совету, в который войдут представители некоммерческих, добровольческих организаций и Правительства города. Защита работ пройдет в онлайн-режиме.

В этом году петербуржцы подали 985 заявок на участие в конкурсе, 368 из них вышли в четвертьфинал. По результатам регионального этапа будут отобраны лучшие проекты в каждой из номинаций – их авторы пройдут в полуфинал.

Победители всероссийского конкурса получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своего проекта, образовательные гранты до 500 тысяч рублей на обучение и повышение квалификации. Призеры примут участие в обучающих стажировках, а также получат возможность представить свой проект руководству страны или города. Лучшие из лучших также смогут выбрать наставника для профессиональных консультаций в течение года.

Вручение премии «Доброволец России – 2020» пройдет в рамках Международного форума добровольцев, который состоится в декабре. Будут отмечены победители в 14 номинациях:

- Рожденные помогать - проекты в сфере социального добровольчества, направленные на оказание помощи прежде всего незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным.

- Вдохновленные искусством - проекты культурной направленности, проводимые в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и других учреждениях; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой атмосферы открытости и доступности культурных пространств, формирования культурной идентичности.

- Помощь детям - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей.

- Вокруг меня - проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, помощь в благоустройстве населенных пунктов и сохранении экологии.

- Уверенные в будущем - проекты в сфере сохранения исторической памяти, заботы о ветеранах, развития гражданского патриотизма.

- Оберегая сердцем - проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном; проекты в области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства.

- Смелые сердцем - проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения.

- Говорит волонтер - проекты в области популяризации позитивного контента, создания новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих средств массовой информации, а также проекты в сети Интернет.

- Организатор добровольчества - проекты специалистов и руководителей органов власти, подведомственных учреждений, НКО, волонтерских центров, ведущих систематическую деятельность, направленную на создание эффективных условий для вовлечения граждан в добровольчество, формирование сообщества добровольцев; руководителей добровольческих проектов, реализуемых в благотворительных фондах, НКО.

- Равенство возможностей - проекты, созданные людьми, которые не только сами справляются со сложной жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд и т.п.), но и помогают другим.

- Доброе дело - описание добрых поступков или подвигов, заслуживающих внимания. В эту номинацию подаются не проекты, а жизненные истории людей.

- Молоды душой - проекты и инициативы, представленные лидерами, руководителями добровольческих, социально-ориентированных некоммерческих организаций и объединений, государственных организаций и других инициативных групп в возрастной категории старше 55 лет, развивающих «серебряное» добровольчество.

- Помощь животным - проекты, направленные на помощь животным и защиту прав животных.

- Малая Родина - проекты, направленные на решение социальных проблем, развитие добровольческого сообщества и социальной активности среди населения в селах, деревнях и малых городах (численность населения до 50 тысяч человек).

Организаторы конкурса приняли решение посвятить номинацию «Доброе дело» в том числе освещению тех добрых поступков, которые совершили участники акции #МыВместе и просто не оставшиеся в стороне граждане. 50 заявок из Петербурга было подано в рамках этой номинации.

В этом году Конкурс проводится в 10 раз, а его грантовый фонд инициативой Президента Владимира Путина был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей.

Для участия в конкурсе нужно было подать заявку на портале DOBRO.RU до 31 мая и выполнить специальные задания в личном кабинете участника.

Организаторами конкурса «Доброволец России» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Ассоциация волонтерских центров, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», Общероссийская общественно-государственная организация «Российское движение школьников». Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями является организатором регионального этапа конкурса в Санкт-Петербурге.

Источник: Комитет по молодежной политике
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