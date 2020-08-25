Четвертый поток защит НКО проходит в «молодежном» Комитете

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошли очередные защиты проектов некоммерческих организаций Санкт-Петербурга на конкурс субсидий.

Напомним, на второй этап конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге заявки подали 112 организаций.

Зашиты разделены на 4 потока по профильным направлениям проектов. В четвертом потоке представлены инициативы, направленные на реализацию проектов в сфере творчества, профориентации и спорта.

Всего 31 проекта от 24 организаций.

Проекты представлены самые разные: фестивали и конкурсы, ярмарки, театральные школы, социализирующие программы для молодых мам, рекрутинг для людей с ограниченными возможностями здоровья, социальные проекты для предпринимателей, историко-культурные интерактивные проекты.