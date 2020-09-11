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Питерец.ру » Общество » Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»

Очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
gov.spb.ru
15 сентября стартует очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»

15 сентября в 14.00 в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (ул. Большая Морская, д. 31, большой актовый зал) начнется очный этап конкурса «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга».

На протяжении четырех дней – с 15 по 18 сентября – участники, подавшие заявку на конкурс, будут презентовать свои проекты комиссии. Всего выступят 165 молодых петербуржца.

С 2016 года Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями присуждает премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга». 30 победителям присуждаются премии в размере 100 000 рублей. С 2021 года сумма премии будет увеличена до 125 000 рублей.

Список участников второго этапа опубликован на сайте «молодежного» Комитета (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/lmp/).

Источник: Комитет по молодежной политике
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