Началась защита проектов НКО на конкурс субсидий

В Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями прошли первые защиты проектов некоммерческих организаций Санкт-Петербурга на конкурс субсидий.

Напомним, на второй этап конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге, заявки подали 112 организаций.

Зашиты разделены на 4 потока по профильным направлениям проектов. В первом потоке представлены 24 проекта, направленные на реализацию социальных инициатив, от 23 организаций.

Защиты проходят в онлайн и оффлайн форматах.

Проекты представлены самые разные: инклюзивные концерты, спортивные и киберспортивные фестивали, выездные слеты, социальная адаптация, психологическая помощь в том числе через кинематограф, театральное искусство.