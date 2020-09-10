ента новостей

19:50
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»
19:06
В Невском район мигрант обчистил клиента увеселительного заведения
19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
14:53
Стартует молодежная серия квестов «Планета Санкт-Петербург»
13:28
На участке внутреннего кольца КАД в районе Мурино перекроют две полосы движения
13:05
В Гатчине дан старт новому сезону Лиги школьного спорта
13:02
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России
13:00
В Петербурге 10 предприятий получат почетный диплом «Лучшая практика наставничества»
12:48
В Ленобласти успешно прошли учения армейской авиации ЗВО
12:45
В Петербурге разрешили открыть молодежные учреждения
12:42
Для военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона прошла консультация по социальным льготам и трудоустройству членов их семей
12:39
В Петербурге задержан разбойник, совершавший налеты на салоны сотовой связи
12:32
В Петербурге пенсионер перевел афеоистам почти 300 тыс. рублей.
12:22
В Курортном районе лже-электрик обокрал пенсионерку
09:52
Как «срываются» приверженцы здорового питания
09:15
Экспорт упал
23:36
«Динамо» Крикунова опять проигрывает, «Спартак» Знарка снова побеждает
22:03
В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания
19:34
Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
15:53
В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда
15:01
В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
14:58
В Петербурге провели фестиваль парашютного спорта
14:56
Начинает свою работу кинотеатр «Ленфильм»
14:54
Конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга»
14:49
На КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют движение
12:43
Законодательное собрание Петербурга рассмотрит новый законопроект о "балконной амнистии"
12:33
В городе Светогорск заканчивают строительство ледовой арены
12:29
Школьники из Петербурга победили в международном конкурсе рисунков «World Heritage – A Youthful Vision 2020»
12:23
В Гатчине задержали насильника
12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»

В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»

В Санкт-Петербурге в рамках акции #МыВместе и при поддержке Общероссийского народного фронта дан старт достройке семейного реабилитационно-досугового центра «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественная церемония состоялась в конноспортивном комплексе «Новополье» неподалеку от поселка Стрельна. Представитель социально ответственного бизнеса – Группа компаний ПИК - завез на площадку строительные материалы и заложила первый камень в достройку.

«Благодаря акции #МыВместе, поддержке ОНФ, неравнодушию многих людей, особенно ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, реализация нашего проекта стала возможной. Это место не похоже на другие. Мы хотим сделать его не только центром реабилитации, но и местом притяжения для многих очень разных людей: и детей с родителями, и артистов, и музыкантов, и психологов, и изобретателей, идеи которых могут быть полезны для улучшения качества жизни наших ребят с ограниченными возможностями здоровья», – отметила на торжественной церемонии председатель конноспортивного комплекса «Новополье» Светлана Лытко.

В свою очередь глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь подчеркнул, что инициатива строительства – яркий пример консолидации общества для решения конкретной задачи: помощи людям, которым она необходима, это и дети с ограниченными возможностями здоровья, и их родители.

«Важно отметить, что строительство и оснащение реабилитационного центра будет вестись не на государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками акции #МыВместе: сотрудниками администрации президента РФ, регионального исполкома ОНФ, Агентства стратегических инициатив и АНО «Россия – страна возможностей». Реабилитационный центр «Сердце» будет обязательно открыт и дети с родителями из двух регионов - Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут получить в нем квалифицированную помощь, а энергия созидания акции #МыВместе воплотит в жизнь мечты тысяч людей», – отметил Рябоконь.

Напомним, 26 июня в ходе онлайн-встречи президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с участниками всероссийской акции #МыВместе к главе государства обратилась 97-летняя Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, ранее собравшая 4,5 млн руб. для помощи семьям врачей, погибших от коронавирусной инфекции. Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце», который расположен на базе конноспортивного комплекса «Новополье» в Стрельне рядом с Петербургом. В ответ на ее просьбу было принято решение о постановке этой задачи на особый контроль ОНФ. Владимир Путин тогда заверил: «Даже не сомневайтесь, все сделаем».

Конноспортивный клуб «Новополье» с 2008 г. проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Терапевтическая польза верховой езды известна давно, связь с животным дает очень многое: в процессе ребенок получает навыки чуткости, внимательности и заботы о братьях меньших. Администрация конноспортивного клуба начала строительство многофункционального комплекса весной 2017 г., который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы, помогая семьям с детьми-инвалидами. Однако собственных средств для завершения строительства у клуба не хватало.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-08-2020, 15:27
ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»
20-05-2020, 21:52
В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты
19-05-2020, 20:09
Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»
2-08-2017, 19:21
В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
20-04-2020, 15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
29-05-2020, 21:57
Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
26
Сегодня, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
0
100
Вчера, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
0
96
Вчера, 12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
0
146
7-09-2020, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
Наверх