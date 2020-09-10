В Санкт-Петербурге при поддержке ОНФ возобновилось строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце»

В Санкт-Петербурге в рамках акции #МыВместе и при поддержке Общероссийского народного фронта дан старт достройке семейного реабилитационно-досугового центра «Сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Торжественная церемония состоялась в конноспортивном комплексе «Новополье» неподалеку от поселка Стрельна. Представитель социально ответственного бизнеса – Группа компаний ПИК - завез на площадку строительные материалы и заложила первый камень в достройку.
В свою очередь глава регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь подчеркнул, что инициатива строительства – яркий пример консолидации общества для решения конкретной задачи: помощи людям, которым она необходима, это и дети с ограниченными возможностями здоровья, и их родители.
Напомним, 26 июня в ходе онлайн-встречи президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с участниками всероссийской акции #МыВместе к главе государства обратилась 97-летняя Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, ранее собравшая 4,5 млн руб. для помощи семьям врачей, погибших от коронавирусной инфекции. Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов «Сердце», который расположен на базе конноспортивного комплекса «Новополье» в Стрельне рядом с Петербургом. В ответ на ее просьбу было принято решение о постановке этой задачи на особый контроль ОНФ. Владимир Путин тогда заверил: «Даже не сомневайтесь, все сделаем».
Конноспортивный клуб «Новополье» с 2008 г. проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Терапевтическая польза верховой езды известна давно, связь с животным дает очень многое: в процессе ребенок получает навыки чуткости, внимательности и заботы о братьях меньших. Администрация конноспортивного клуба начала строительство многофункционального комплекса весной 2017 г., который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы, помогая семьям с детьми-инвалидами. Однако собственных средств для завершения строительства у клуба не хватало.