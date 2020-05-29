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Питерец.ру » Общество » Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр

Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге: АО «Третий парк» организовал доставку врачей в онкоцентр

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с АО «Третий парк» обеспечивают перевозку медицинских сотрудников Петербургского городского онкологического центра. Помощь организована в рамках акции #МыВместе.

«Мы частная компания, коллектив сформирован десятилетиями, все люди сплочены, живут в этом городе очень давно, поэтому понимают, что необходимо помогать тем, кому это нужно. У нашего предприятия много социальных проектов, каждая заявка рассматривается и, если наши возможности совпадают с целями проекта, включаемся в работу. Сейчас в помощи остро нуждаются врачи, и мы с удовольствием присоединились к акции #МыВместе, ведь любая помощь, оказанная людям, несет пользу», - отметил генеральный директор АО «Третий парк» Кирилл Дьяковский.

Так, в период распространения коронавирусной инфекции нагрузка на врачей увеличилась в разы. Медицинский персонал онкоцентра несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию продолжает оказывать профессиональную помощь своим пациентам. Для того чтобы сократить время, проведенное в пути на работу и домой, и дать медикам чуть больше времени на отдых, АО «Третий парк» в рамках акции #МыВместе предоставило транспорт, который занимается развозкой медиков от станции метро «Озерки» до места работы и обратно. Также в стационар безвозмездно еженедельно доставляют по тысяче пирожков для питания работников.

«С началом пандемии в Санкт-Петербурге были сокращены маршруты общественного транспорта. Наши сотрудники вынуждены ездить на такси, либо в переполненных редких автобусах. Благодаря помощи спонсоров у нас появилась возможность соблюдать необходимые меры социального дистанцирования. Команда Петербургского городского онкологического центра признательны всем, кто оказался неравнодушен к сложившейся ситуации» - отметил директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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