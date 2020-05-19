Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»

Участники акции #МыВместе при поддержке Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома». В нем могут принять участие семьи, которые ежедневно выполняют комплексы физических нагрузок.

В семьях конкурсантов обязательно должны присутствовать дети в возрасте от 3 до 16 лет. Для участия в конкурсе участники должны ежедневно в течение недели присылать видеоотчеты с домашних тренировок на sport.zayavka@mail.ru Продолжительность видео – не более пяти минут. При оценке судьи будут ориентироваться на энергичность и четкость выполнения упражнений, их креативность и неординарность.

Видео принимаются до 30 мая, подведение итогов намечено на 31 мая. Семье, одержавшей победу в конкурсе, вручат 1 июня, в День защиты детей, заветный приз – велосипед. Все участники также получат памятные призы.

«Время диктует нам свои условия и новые форматы работы. Если традиционно в апреле-мае семьи проводили много времени вместе, гуляя в парках и на улицах, то сегодня важно, чтобы они оставались дома. Выполнение комплексов физических упражнений совместно с детьми призвано укрепить отношения в семье и поддержать форму тела и дух ее членов. Именно это послужило причиной для того, чтобы запустить конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Специальной подготовки не требуется, главное – выполнять упражнения дома», - пояснил член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.