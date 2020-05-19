Участники акции #МыВместе запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома»

Участники акции #МыВместе при поддержке Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге запустили городской конкурс «Семейные тренировки дома». В нем могут принять участие семьи, которые ежедневно выполняют комплексы физических нагрузок.
В семьях конкурсантов обязательно должны присутствовать дети в возрасте от 3 до 16 лет. Для участия в конкурсе участники должны ежедневно в течение недели присылать видеоотчеты с домашних тренировок на sport.zayavka@mail.ru Продолжительность видео – не более пяти минут. При оценке судьи будут ориентироваться на энергичность и четкость выполнения упражнений, их креативность и неординарность.
Видео принимаются до 30 мая, подведение итогов намечено на 31 мая. Семье, одержавшей победу в конкурсе, вручат 1 июня, в День защиты детей, заветный приз – велосипед. Все участники также получат памятные призы.