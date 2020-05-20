В Петербурге партнеры акции #МыВместе передали онкоцентру средства индивидуальной защиты

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с Группой компаний «Руст» в рамках акции #МыВместе передали в Петербургский онкологический центр средства индивидуальной защиты.

Группа компаний закупила для больницы защитные костюмы из материала Tyvek Soft, которые необходимы врачам для работы с пациентами в период распространения коронавирусной инфекции. 20 мая 2020 года «Руст» передала врачам 500 костюмов, а в ближайшее время компания также закупит для больницы необходимые респираторы. Всего помощь будет оказана на сумму в один миллион рублей.

«Сегодня как никогда очевидна важность работы медицинского персонала, который не только находится на передовой борьбы с коронавирусом, самозабвенно спасая жизни тысяч людей, но и продолжает оказывать профессиональную медицинскую помощь другим тяжелобольным. И именно сейчас медики особенно нуждаются в поддержке, а мы рады внести наш посильный вклад в помощь врачам, предоставив качественные средства индивидуальной защиты», - подчеркнул Илья Блинов, директор по глобальному производству и снабжению группы компаний «Руст».

Группа компаний «Руст» откликнулась на призыв ОНФ в Петербурге и присоединилась к акции #МыВместе, которая проводится по всей России.

«Одной из важнейших сейчас задач является сохранение работоспособности медицинского персонала. Опыт европейских коллег показывает, что 30% персонала больны, 30% на карантине. Остается 30%, которые оказывают помощь. Поэтому мы изо всех сил сейчас стараемся обеспечить весь персонал центра средствами индивидуальной защиты – респираторами, очками и защитными экранами. Благодаря помощи спонсоров и предпринимаемым нами мерам Петербургский онкоцентр продолжает работать в штатном режиме», - рассказал директор Петербургского онкологического центра, член регионального штаба ОНФ в Петербурге Владимир Моисеенко.