ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»

На днях состоялась встреча семьи Лытко – руководителей конно-спортивного комплекса «Новополье» и ветерана Великой отечественной войны Зинаиды Корневой. Напомним, Зинаида Антоновна обратилась к Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с волонтерами акции «МыВместе» и попросила его помочь достроить центр реабилитации для детей-инвалидов

«Сердце», который расположен на базе КСК «Новополье». Президент услышал ветерана и пообещал помочь с завершением работ.

Зинаида Антоновна соблюдала режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции и не могла лично пообщаться с членами семьи Лытко, которые основали данный комплекс и руководят им. Но, наконец-то, эта встреча состоялась. Председатель клуба Светлана Лытко поблагодарила Зинаиду Антоновну за участие в судьбе центра и рассказала, что после обращения к Президенту началась подготовка к возобновлению строительства здания. КСК «Новополье» уже посетили представители крупной строительной компании, которые произвели все необходимые замеры и занялись работой со строительной документацией.

Зинаида Антоновна пообещала супругам Лытко лично приехать на открытие центра. Кроме того, она преподнесла центру живой подарок – кролика по имени Бархат.

«Бабушка Зинаида Антоновна сказала, что пока не может приехать в наш клуб, но передала в дар маленький теплый комочек, который согреет сердца детишек, и развеселит их своей умильной мордочкой - кролика по кличке Бархат. Он будет ожидать заселения в живой уголок строящегося Реабилитационного центра», - рассказала председатель КСК «Новополье» Светлана Лытко.

«Мы очень рады, что Президент услышал просьбу ветерана и дал соответствующее поручение, которое мы берем на особый контроль. Этот детский центр в Новополье необходим не только детям с особенностями здоровья, но и их родителям. Здесь помогают детям посредством иппотерапии и то, что мы увидели при посещении центра, действительно поражает. Дети, которые испытывают серьезные проблемы в общении с внешним миром, радуются общению с лошадьми, и через них начинают контактировать с тренерами и специалистами центра», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.