На днях состоялась встреча семьи Лытко – руководителей конно-спортивного комплекса «Новополье» и ветерана Великой отечественной войны Зинаиды Корневой. Напомним, Зинаида Антоновна обратилась к Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с волонтерами акции «МыВместе» и попросила его помочь достроить центр реабилитации для детей-инвалидов
«Сердце», который расположен на базе КСК «Новополье». Президент услышал ветерана и пообещал помочь с завершением работ.
Зинаида Антоновна соблюдала режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции и не могла лично пообщаться с членами семьи Лытко, которые основали данный комплекс и руководят им. Но, наконец-то, эта встреча состоялась. Председатель клуба Светлана Лытко поблагодарила Зинаиду Антоновну за участие в судьбе центра и рассказала, что после обращения к Президенту началась подготовка к возобновлению строительства здания. КСК «Новополье» уже посетили представители крупной строительной компании, которые произвели все необходимые замеры и занялись работой со строительной документацией.
Зинаида Антоновна пообещала супругам Лытко лично приехать на открытие центра. Кроме того, она преподнесла центру живой подарок – кролика по имени Бархат.
ОНФ в Петербурге: Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева передала живой подарок в строящийся центр реабилитации детей инвалидов «Сердце»
На днях состоялась встреча семьи Лытко – руководителей конно-спортивного комплекса «Новополье» и ветерана Великой отечественной войны Зинаиды Корневой. Напомним, Зинаида Антоновна обратилась к Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии с волонтерами акции «МыВместе» и попросила его помочь достроить центр реабилитации для детей-инвалидов