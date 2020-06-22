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Питерец.ру » Политика » За поправки или против?

За поправки или против?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как люди относятся к поправкам к Конституции?

«Питерец.ру» отмечает, что город (как и вся страна) готовится к голосованию по поправкам к Конституции РФ. При этом отношение к данному вопросу является различным. Некоторые люди высказываются за поправки, другие же выступают против.

Камнем преткновения здесь становится поправка об обнулении сроков действующего президента. Поэтому в обществе наблюдаются протестные настроения. Например, на Марсовом поле прошла акция, в ходе которой игрушки держали плакаты против поправок. Такой способ был выбран по причине ограничений из-за пандемии коронавируса.

Однако есть немало людей, поддерживающих поправки к Конституции. Так что эти изменения, скорее всего, будут сделаны. Согласно прогнозам, народ проголосует за поправки.

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