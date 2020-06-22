За поправки или против?

«Питерец.ру» отмечает, что город (как и вся страна) готовится к голосованию по поправкам к Конституции РФ. При этом отношение к данному вопросу является различным. Некоторые люди высказываются за поправки, другие же выступают против.

Камнем преткновения здесь становится поправка об обнулении сроков действующего президента. Поэтому в обществе наблюдаются протестные настроения. Например, на Марсовом поле прошла акция, в ходе которой игрушки держали плакаты против поправок. Такой способ был выбран по причине ограничений из-за пандемии коронавируса.

Однако есть немало людей, поддерживающих поправки к Конституции. Так что эти изменения, скорее всего, будут сделаны. Согласно прогнозам, народ проголосует за поправки.