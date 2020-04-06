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Питерец.ру » Общество » Петиция в защиту медиков

Петиция в защиту медиков

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
На популярной платформе появилась петиция в защиту петербургских медиков

«Питерец.ру» сообщает, что на платформе Change.org опубликовали петицию с призывом защитить медиков Северной столицы. Автор требует от городских властей решить проблемы, которые сейчас переживают представители медицинского персонала Петербурга.

Автор петиции утверждает, что медперсонал сталкивается с нехваткой масок, специальных костюмов и препаратов. К тому же эти люди вынуждены добираться до работы на такси или в необработанном общественном транспорте. Фактически, медики находятся в очаге коронавирусной инфекции без средств защиты.

Потому, согласно общественному мнению, необходимо на 50% поднять оклад всем медикам, работающим в инфекционных отделениях. Эта петиция адресована правительству Петербурга.

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