Петиция в защиту медиков

«Питерец.ру» сообщает, что на платформе Change.org опубликовали петицию с призывом защитить медиков Северной столицы. Автор требует от городских властей решить проблемы, которые сейчас переживают представители медицинского персонала Петербурга.

Автор петиции утверждает, что медперсонал сталкивается с нехваткой масок, специальных костюмов и препаратов. К тому же эти люди вынуждены добираться до работы на такси или в необработанном общественном транспорте. Фактически, медики находятся в очаге коронавирусной инфекции без средств защиты.

Потому, согласно общественному мнению, необходимо на 50% поднять оклад всем медикам, работающим в инфекционных отделениях. Эта петиция адресована правительству Петербурга.