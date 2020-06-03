ента новостей

13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга
13:42
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
13:38
В Ленобласти задержали двоих мужчин обокравших пенсионера
13:30
В Петербурге поймали автоугонщика
13:27
На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно
09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции
08:54
Туристического сезона не будет
16:37
В Токсово построят новое здание вокзала
16:30
В Ленобласти пожилая петербурженка погибла на пожаре
16:25
Новорожденные малыши, появившиеся на свет в День защиты детей в Петербурге, и их мамы получили подарки
16:22
В Петербурге задержали «сантехника» обокравшего пенсионерку
10:38
Лагеря откроют
09:52
Выплаты начались
19:56
Россельхознадзором оформлены документы на экспортные поставки 167 тонн рыбы в Эстонию
19:51
В Петербурге подвели итоги городского конкурса «Семейные тренировки дома»
14:10
В Ленобласти дороги поливают солевым раствором
13:57
В Ленобласти разведут Ладожский мост
13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
10:30
Петербург опять в лидерах
10:27
Возвращение к G8?
13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
17:38
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:12
Борьба с коронавирусом продолжается
10:41
Откроются ли парки?
21:57
Общественники совместно с АО «Третий парк» организовали доставку врачей в онкоцентр
21:19
Комитеты Смольного объединились, чтобы поддержать петербургские НКО в период распространения вируса
21:15
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 4,2 миллиона рублей
21:09
В Петербурге полицейские задержали группу торговцев оружием
21:02
В Петербурге задержан автоугонщик
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Политолог о голосовании по поправкам к Конституции

Политолог о голосовании по поправкам к Конституции

0
54
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Почему Владимир Путин торопится с голосованием по поправкам к Конституции?

«Питерец.ру» напоминает, что 1 июля текущего года в нашей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Это мероприятие отложили по причине коронавируса, но отменять не стали. Здесь напрашивается вопрос: «Почему президент так торопится с этим голосованием?»

Петербургский политолог Андрей Щербак высказал свое мнение. Эксперт считает, что наши власти решили действовать по принципу «сейчас или никогда». Откладывать голосование дальше, ожидая окончательной нормализации эпидемиологической обстановки, слишком рискованно.

Осенью начнется волна увольнений и банкротств. Это все создаст более негативный информационный фон, чем летом. В летнее время настроение у людей будет получше. Свою роль здесь сыграют и выплаты, которые обещал президент. Так что тактика Кремля с голосованием 1 июля выглядит логичной и оправданной.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-01-2020, 08:47
Эпоха тандема заканчивается?
4-03-2020, 23:04
Волонтеров Конституции набирают в Петербурге
13-03-2020, 09:20
Пойдет ли Путин на очередной срок?
23-05-2020, 08:54
Почему Путин обращается к теме СССР
10-03-2020, 15:54
За поправки в Конституцию призывают голосовать в новых местах
30-10-2019, 08:38
Почему либералы не придут к власти?

Происшествия на дорогах

0
197
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
507
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
605
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
744
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх