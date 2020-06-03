Политолог о голосовании по поправкам к Конституции

«Питерец.ру» напоминает, что 1 июля текущего года в нашей стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Это мероприятие отложили по причине коронавируса, но отменять не стали. Здесь напрашивается вопрос: «Почему президент так торопится с этим голосованием?»

Петербургский политолог Андрей Щербак высказал свое мнение. Эксперт считает, что наши власти решили действовать по принципу «сейчас или никогда». Откладывать голосование дальше, ожидая окончательной нормализации эпидемиологической обстановки, слишком рискованно.

Осенью начнется волна увольнений и банкротств. Это все создаст более негативный информационный фон, чем летом. В летнее время настроение у людей будет получше. Свою роль здесь сыграют и выплаты, которые обещал президент. Так что тактика Кремля с голосованием 1 июля выглядит логичной и оправданной.