Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

13 сентября совместно с Администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга общественное движение «Хранители истории» организует интерактивную экскурсию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны!

За полтора часа гости экскурсии пройдут 5 исторических зон, где клубы исторической реконструкции откроют для детей и взрослых страницы летописи Победы по каждому из пяти лет войны:

1941 год — бои за Ленинград,

1942 год — начало сражения за Сталинград,

1943 год — переломная победа на Курской дуге,

1944 год — освобождение Севастополя,

1945 год — окончательный разгром фашистской Германии и взятие Берлина.

С 12:00 каждые 20 минут на площадках будут проводиться показательные выступления военно-исторических клубов морской пехоты, зенитчиков, артиллеристов, танкистов, разведки, сотрудников НКВД и пулеметчиков. Событие в новом формате позволит создать живые экспозиции с интерактивами, рассчитанные на современных детей и семейное посещение.

Каждый клуб готовит свою выставку, поэтому на историческом маршруте зрители встретят:

- легендарный танк Победы — Т-34,

- знаменитую реактивную установку «Катюша»,

- зенитное орудие, зенитные пулемёты, газгольдер, аэростат, сбитый немецкий самолёт,

- более 20 единиц танков, броневиков и автомобилей,

- выставку оружия Победы, оружия союзников и трофейного вооружения.

Также в программе экспозиции запланирован праздничный концерт, каша из полевой кухни, танцевальная площадка и мастер-классы.