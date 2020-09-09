ента новостей

22:03
В Тосно почтили память погибших воинов во времена ВОВ минутой молчания
19:34
Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»
15:53
В Петербурге провели пешую экскурсию по блокадным местам Ленинграда
15:01
В Петербурге проведут церемонию прощания с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
14:58
В Петербурге провели фестиваль парашютного спорта
14:56
Начинает свою работу кинотеатр «Ленфильм»
14:54
Конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга»
14:49
На КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры полностью перекроют движение
12:43
Законодательное собрание Петербурга рассмотрит новый законопроект о "балконной амнистии"
12:33
В городе Светогорск заканчивают строительство ледовой арены
12:29
Школьники из Петербурга победили в международном конкурсе рисунков «World Heritage – A Youthful Vision 2020»
12:23
В Гатчине задержали насильника
12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
12:05
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
11:51
В Ленобласти откроют бюст военному связисту Герою Российской Федерации Игорю Шифрину
11:48
В Ленобласти полицейские задержали поджигателя иномарки
09:56
Прямой линии не будет – каковы причины?
08:30
Карты стали выдавать реже
22:01
СКА вёл 5:1 в Нижнем Новгороде, но доигрался до 6:4
19:26
Владимир Путин: продвижение по службе и карьерный рост должны быть у тех, кто готов «пахать» на благо родной страны
19:21
В Ленобласти общевойсковая армия ЗВО отметила 10-летие формирования
19:20
Общественники добились восстановления права на награду «За оборону Ленинграда» для ветерана Великой Отечественной войны
16:12
В Ленобласти проведут учение боевые расчеты зенитных систем С-400 «Триумф» и С-300ПМ2 «Фаворит»
13:36
В Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады
12:14
В Петербурге аферисты обокрали пенсиоенрку
12:08
В Ломоносове лже-газовщики украли у пенсионерки 60 тысяч рублей
11:58
Выставка «Они защищали тебя, Ленинград»
11:53
Россельхознадзор уничтожил 46 тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов
11:48
В Петербурге женщина с ножом оргабила прохожего
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Военно-историческая интерактивная экспозиция «ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

13 сентября совместно с Администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга общественное движение «Хранители истории» организует интерактивную экскурсию, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны!

За полтора часа гости экскурсии пройдут 5 исторических зон, где клубы исторической реконструкции откроют для детей и взрослых страницы летописи Победы по каждому из пяти лет войны:

1941 год — бои за Ленинград,

1942 год — начало сражения за Сталинград,

1943 год — переломная победа на Курской дуге,

1944 год — освобождение Севастополя,

1945 год — окончательный разгром фашистской Германии и взятие Берлина.

С 12:00 каждые 20 минут на площадках будут проводиться показательные выступления военно-исторических клубов морской пехоты, зенитчиков, артиллеристов, танкистов, разведки, сотрудников НКВД и пулеметчиков. Событие в новом формате позволит создать живые экспозиции с интерактивами, рассчитанные на современных детей и семейное посещение.

Каждый клуб готовит свою выставку, поэтому на историческом маршруте зрители встретят:

- легендарный танк Победы — Т-34,

- знаменитую реактивную установку «Катюша»,

- зенитное орудие, зенитные пулемёты, газгольдер, аэростат, сбитый немецкий самолёт,

- более 20 единиц танков, броневиков и автомобилей,

- выставку оружия Победы, оружия союзников и трофейного вооружения.

Также в программе экспозиции запланирован праздничный концерт, каша из полевой кухни, танцевальная площадка и мастер-классы.

Источник: историянашейпобеды.рф
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-08-2020, 15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»
11-05-2018, 16:32
Военно-историческая реконструкция «Последний бой»
23-04-2019, 15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
29-06-2020, 11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
17-06-2020, 15:42
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»
18-01-2019, 13:06
В Красном Селе реконструируют битву за блокадный Ленинград

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 12:15
В Ленобласти при лобовом столкновении иномарок пострадали два человека
0
68
Сегодня, 12:01
В Купчино произошло смертельное ДТП
0
118
7-09-2020, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
0
137
4-09-2020, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
Наверх