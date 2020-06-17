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Питерец.ру » Культура » Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»

Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции «Внимание! Воздух!»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Онлайн-трансляция военно-исторической реконструкции  «Внимание! Воздух!», посвящённой 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны

21 июня в 22:00 в прямом эфире участники общественного движения «Хранители Истории» воссоздадут подвиг офицеров и матросов Краснознамённого Балтийского флота 21 июня 1941 года. В ходе исторической постановки мы расскажем о первых минутах самой страшной войны в истории нашего народа. Когда под грохот рвущихся авиабомб и вой сирен началось новое время — время великой боли и великого пути к Победе.

Прямая трансляция сражения — это уникальная возможность для жителей всей страны перенестись в те огненные часы, почувствовать дыхание войны и прикоснуться к истории Великой Отечественной войны.

Мы все помним, как закончилась Великая Отечественная война — Великой Победой 9 мая 1945 года в поверженном Берлине. А что мы знаем о её начале? 22 июня мы будем помнить как День Памяти и Скорби, как день начала самой страшной войны в истории нашего народа. Как это могло случиться? Как мы не знали, что немцы нападут? Что произошло 22 июня 1941 года? Почему не было приказа открывать огонь по немецким самолетам? И было ли нападение немцев неожиданным или его ожидали? Все это мы покажем в реконструкции первого налета на базу Краснознаменного Балтийского флота на берегу Финского залива.

20 и 21 июня реконструкторы и организаторы проекта будут в режиме онлайн-трансляции рассказывать о подготовке к реконструкции отражения авианалёта: проводить лекции, отвечать на вопросы, проводить мастер-классы и показывать эпизоды боевых действий.

21 июня в 22:00 в прямом эфире, без дублей и монтажа, реконструкторы восстановят хронику этого самого страшного дня. Мы покажем последние часы мирной жизни вечера 21 июня 1941 года, когда по улицам гуляли выпускники школ и офицеры. Как объявили боевую готовность номер один, и как прозвучал сигнал воздушной тревоги. Расчеты орудий бегут к своим зениткам, пикируют самолеты с крестами, вокруг все пропадает в разрывах бомб, стоны раненых, стрекот тяжелых пулеметов... Вся постановка займет примерно 30 минут. 

История этого дня поистине уникальна. Мало кто знает, что весь флот Советского Союза был переведен в состояние полной боевой готовности в 23 часа 50 минут 21 июня 1941 года. Это решение народного комиссара ВМФ адмирала Николая Герасимовича Кузнецова спасло и много кораблей, и много жизней наших моряков. Краснознаменный Балтийский флот первым принял немецкий удар, первые немецкие самолеты, первые бомбы...

Приглашаем Вас поддержать движение «Хранители Истории» и рассказать о подготовке масштабной реконструкции отражения немецкого авианалета на базу Балтийского флота.

Официальная страница События: хранителиистории.рф

Источник: хранителиистории.рф
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