ента новостей

12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
12:00
Подростки из Петербурга написали книгу о своей школьной жизни
11:50
В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью
11:29
В Купчино задержан наркоторговец
11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
11:21
В Петербурге лже-электрики обокрали пенсионерку
10:47
Пострадали ж/д и водные перевозки
09:38
Почему не открывают ТЦ «Мега»?
23:19
Бикфалви стал центральной фигурой матча «Урала» и «Тамбова»
10:01
Когда откроется Петергоф?
09:27
Кто-то уже проголосовал
19:26
В Конюшенном ведомстве может появиться музей истории архитектуры Петербурга
19:22
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов
15:41
Многодетные семьи на особом контроле
14:32
В Пулково ветеринарный контроль прошли кенгуру Беннетта и игрунка
14:30
В Ленобласти уничтожили партию потенциально небезопасной корюшки
14:25
В Петербурге отпразднуют День молодежи
14:12
В Петербурге обсудят новые стандарты безопасности детских площадок
13:19
Легендарный «Тополь Победы» высадили у музея «Прорыв блокады Ленинграда»
13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
13:12
В Петербурге из окна выпала шестилетняя девочка
09:58
Магазины «Виктория» закрываются
09:34
Коронавирус реально опасен
22:14
Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в «Кайрат»
15:37
Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?
15:33
В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев
14:17
В Ленобласти у хирурга угнали автомашину
14:05
На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью

В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручили первые телефоны с бесплатной мобильной связью.

В Санкт-Петербурге участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручили первые телефоны с бесплатной мобильной связью.

Всероссийская акция «Телефоны — фронтовикам» приурочена к 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, раздача устройств была отложена.

Соблюдая все санитарные меры, Волонтеры Победы уже вручили телефоны в Петроградском, Приморском и Кронштадтском районах, а также в Колпино. Работа продолжится, чтобы охватить всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны и обеспечить их бесплатным мобильными телефонами с безлимитным тарифом.

«В настоящее время в Петербурге проходит акция по раздаче телефонов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, также было принято решение запустить проект с Петроградского района. Первым из муниципальных образований отозвался Аптекарский остров, где сотрудники совместно с волонтерами начали поздравлять ветеранов с 23 июня накануне парада Победы», - рассказала Ольга Жукова, координатор штаба Волонтеры Победы в Петроградском районе.

Организатором данного проекта выступил Организационный комитет «Наша Победа» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В проекте участвуют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ведущие российские операторы сотовой связи.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-06-2019, 14:36
Всероссийская акция «Свеча памяти»
5-07-2019, 13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
22-10-2018, 12:55
«Детям войны» будут оказывать бесплатную юридическую помощь
13-02-2020, 17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
28-02-2015, 07:34
Ветеранам ВОВ вручили медали к 70-летию Победы
24-04-2017, 16:42
Ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки

Интересное в сети

Происшествия на дорогах

0
54
Сегодня, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
236
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
584
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
629
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
Наверх