В Петербурге ветеранам войны вручают телефоны с безлимитной бесплатной мобильной связью

В Санкт-Петербурге участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручили первые телефоны с бесплатной мобильной связью.

Всероссийская акция «Телефоны — фронтовикам» приурочена к 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, раздача устройств была отложена.

Соблюдая все санитарные меры, Волонтеры Победы уже вручили телефоны в Петроградском, Приморском и Кронштадтском районах, а также в Колпино. Работа продолжится, чтобы охватить всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны и обеспечить их бесплатным мобильными телефонами с безлимитным тарифом.

«В настоящее время в Петербурге проходит акция по раздаче телефонов участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, также было принято решение запустить проект с Петроградского района. Первым из муниципальных образований отозвался Аптекарский остров, где сотрудники совместно с волонтерами начали поздравлять ветеранов с 23 июня накануне парада Победы», - рассказала Ольга Жукова, координатор штаба Волонтеры Победы в Петроградском районе.

Организатором данного проекта выступил Организационный комитет «Наша Победа» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В проекте участвуют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ведущие российские операторы сотовой связи.