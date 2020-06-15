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Питерец.ру » Общество » Коронавирус в бассейне

Коронавирус в бассейне

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Можно ли заразиться коронавирусной инфекцией в бассейне?

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам специалистов, вероятность заразиться коронавирусом в бассейне существует. Однако заражение в данном случае происходит не через воду, поскольку она подвергается специальной обработке. В таких условиях вирус погибает, потому какого-либо риска во время купания нет.

Теоретически человек может подхватить вирус в раздевалке или душевой. Но эти помещения регулярно дезинфицируются, что тоже убивает коронавирус. Кроме того, можно легко смыть вирус, если он на короткое время попадет на тело. Дополнительной мерой предосторожности здесь станет мытье до и после бассейна. Еще важно соблюдать социальную дистанцию, пользоваться влажными салфетками и антисептиками.

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