Откуда к нам пришел коронавирус?

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным американских ученых, коронавирусная инфекция попала на территорию России из Западной Европы. Именно из этих стран к нам проник вирус. Так что страны Азии здесь оказались не виновны. Такой вывод был сделан на основании изучения генетического материала.

В настоящий момент число заразившихся этой инфекцией в России превышает 155 тыс. человек (по данным на 5 мая). Причем большая доля наших соотечественников с коронавирусом приходится на Москву. В Петербурге эта цифра гораздо меньше. В Северной столице пока выявлено более 5 тыс. таких случаев.

В целом не так важно, откуда именно к нам пришел вирус. Намного важнее то, когда мы сможем с ним окончательно справиться.