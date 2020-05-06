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Питерец.ру » Общество » Откуда к нам пришел коронавирус?

Откуда к нам пришел коронавирус?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Стало известно, как коронавирус попал в Россию

«Питерец.ру» сообщает, что, по данным американских ученых, коронавирусная инфекция попала на территорию России из Западной Европы. Именно из этих стран к нам проник вирус. Так что страны Азии здесь оказались не виновны. Такой вывод был сделан на основании изучения генетического материала.

В настоящий момент число заразившихся этой инфекцией в России превышает 155 тыс. человек (по данным на 5 мая). Причем большая доля наших соотечественников с коронавирусом приходится на Москву. В Петербурге эта цифра гораздо меньше. В Северной столице пока выявлено более 5 тыс. таких случаев.

В целом не так важно, откуда именно к нам пришел вирус. Намного важнее то, когда мы сможем с ним окончательно справиться.

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