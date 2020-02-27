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Питерец.ру » Общество » Как заразиться коронавирусом

Как заразиться коронавирусом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Стали известны новые способы заражения коронавирусом?

«Питерец.ру» сообщает, что коронавирусная инфекция, которая стала серьезной проблемой для современного мира, может передаваться не только воздушно-капельным путем. Помимо этого опасный вирус способен распространяться через грязные руки и воду. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Подобное утверждение носит характер предположения. Однако исключать такую возможность нельзя. Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, нужно пользоваться одноразовыми салфетками, а также очищать поверхность устройств и техники, которыми пользуешься.

По имеющимся данным, сейчас в мире зафиксировано более 81 тыс. случаев коронавируса. От этой инфекции погибли более 2,7 тыс. человек. Более 30 тыс. человек смогли победить болезнь.

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