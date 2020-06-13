Как жара влияет на коронавирус?

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, жаркая погода вовсе не обязательно окажется губительной для коронавируса. Из-за жаркого периода случаев заболевания может не уменьшиться.

С одной стороны, ультрафиолетовые лучи действуют на вирус разрушительно. Они уничтожают его действие. С другой – мы видим, что в странах с жарким климатом достаточно много случаев коронавируса. Потому летняя жара не способствует исчезновению вируса.

Напоминаем, что в настоящее время в нашей стране рост заболеваемости коронавирусом замедлился. Однако в странах Северной и Южной Америки ситуация выглядит иначе. Это и дает основание увидеть, что жара не уничтожает вирус.