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Питерец.ру » Общество » Как жара влияет на коронавирус?

Как жара влияет на коронавирус?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Эпидемиолог рассказал о влиянии жары на коронавирусную инфекцию

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам главного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, жаркая погода вовсе не обязательно окажется губительной для коронавируса. Из-за жаркого периода случаев заболевания может не уменьшиться.

С одной стороны, ультрафиолетовые лучи действуют на вирус разрушительно. Они уничтожают его действие. С другой – мы видим, что в странах с жарким климатом достаточно много случаев коронавируса. Потому летняя жара не способствует исчезновению вируса.

Напоминаем, что в настоящее время в нашей стране рост заболеваемости коронавирусом замедлился. Однако в странах Северной и Южной Америки ситуация выглядит иначе. Это и дает основание увидеть, что жара не уничтожает вирус.

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