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Питерец.ру » Общество » Они гуляли в парках

Они гуляли в парках

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге выписали множество штрафов за прогулки в парках

«Питерец.ру» отмечает, что с начала мая жителей города стали штрафовать за посещение парков, скверов и детских площадок. По имеющимся данным, таких штрафов набралось на 17 мл. 30 тыс. руб. Более 4 тыс. граждан были оштрафованы. В среднем ежедневно в Петербурге составляется около 200 протоколов, связанных с такими правонарушениями.

Напоминаем, что за посещение парков в период ограничений грозит штраф от 4 до 5 тыс. руб. Жители города просили власти открыть парки и скверы. Однако на первом этапе снятия ограничений эти места по-прежнему останутся закрытыми для посещения. Изменения здесь возможны на втором или третьем этапе. Людям тяжело принять такое положение вещей, поскольку прогулки в парковых зонах крайне важны.

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