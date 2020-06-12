Они гуляли в парках

«Питерец.ру» отмечает, что с начала мая жителей города стали штрафовать за посещение парков, скверов и детских площадок. По имеющимся данным, таких штрафов набралось на 17 мл. 30 тыс. руб. Более 4 тыс. граждан были оштрафованы. В среднем ежедневно в Петербурге составляется около 200 протоколов, связанных с такими правонарушениями.

Напоминаем, что за посещение парков в период ограничений грозит штраф от 4 до 5 тыс. руб. Жители города просили власти открыть парки и скверы. Однако на первом этапе снятия ограничений эти места по-прежнему останутся закрытыми для посещения. Изменения здесь возможны на втором или третьем этапе. Людям тяжело принять такое положение вещей, поскольку прогулки в парковых зонах крайне важны.