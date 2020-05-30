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Питерец.ру » Общество » Откроются ли парки?

Откроются ли парки?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fontanka.ru
Когда петербуржцам следует ожидать открытия парков и скверов?

«Питерец.ру» отмечает, что с 1 июня в Северной столице начнется первый этап снятия ограничительных мер. У петербуржцев возникает вопрос: «Когда в городе откроют парки, сады и скверы? Когда можно будет ожидать послабления ограничений в этой сфере?»

По этому поводу высказался заместитель Беглова Евгений Елин. По словам чиновника, открытие парков произойдет на последнем этапе снятия ограничений. Это обусловлено тем, что в этих местах всегда большое скопление людей. При преждевременном открытии парков и скверов можно получить серьезный прирост заболеваемости. В итоге ситуация выйдет из-под контроля.

Поэтому снятие ограничений в парковых зонах, скорее всего, произойдет на третьем этапе. Сейчас предпринимать такие шаги еще рано.

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