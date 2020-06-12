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Питерец.ру » Общество » Почему не берем пример с Москвы?

Почему не берем пример с Москвы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Петербург не собирается идти по пути Москвы в вопросе снятия ограничений

Власти Петербурга объяснили, почему не собираются перенимать опыт Москвы в процессе снятия ограничений, вызванных пандемией. Замгубернатора Евгений Елин заявил, что не нужно сравнивать Петербург и Москву. В столице ограничения ввели на 2 недели раньше, и они носили более жесткий характер.

В Петербурге же не стали применять режим пропусков. В период ограничений работали многие предприятия. Так что ситуация заметно отличалась от того, что происходило в Москве. Потому процесс снятия ограничений должен происходить постепенно. В Северной столице учитывают ситуацию в городе и отталкиваются от того, что необходимо предпринимать в конкретном случае. Главный санитарный врач Наталья Башкетова разделяет эту точку зрения.

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